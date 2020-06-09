境外投資型保單賺比較多？金管會9日列舉四大風險，即不受國內法規規範、不受安定基金保障、不易了解英文保單內容、不能抵稅或免稅，呼籲消費者不要輕易投保境外保單，若在國內行銷境外保單者，則要處3年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上、2千萬元以下罰金。

保險局表示，偶有接獲民眾檢舉有國內人士假借資產管理公司或財務顧問等名義，推介招攬未經主管機關核准的境外連結基金投資型保單，宣稱可長期投資，獲利良好。但這些保單未經金管會核准，保戶權益不受保障，恐產生下列四大風險。

一是簽發境外保單的保險公司，有些可能的確是國外知名保險業，但這些公司設立在國外，不受台灣保險法令規範，金管會無法協助及維護消費者的權益，消費者必須自行承擔相關風險。

二是日後若發生理賠、保全服務等問題，因簽發保單的保險公司在台灣沒有據點，保戶需自行接洽遠在國外的保險公司，未來能否獲得完整的服務及保障，需由投保人自行處理，金管會難以提供協助，且地下保單的保戶權益，不在保險安定基金保障範圍。也就是公司若倒閉，保戶將血本無歸。

三是境外保單多半是以英文書寫，消費者不易理解保單相關的權利、義務，可能出現對契約內容認知的差距，進而產生投保爭議。這部分金管會也無法協助，保戶可能要打越洋官司。

四即地下保單不被台灣法律所承認，因此投保地下保單所支付的保費，無法做為所得稅列舉扣除額，且地下保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產規定，也就是不享有保單死亡給付免稅的優惠。

同時銷售境外保單是違法行為，保險局表示，為維護金融市場秩序、保障消費者權益，依保險法第167條之1規定，若在國內替非保險法的保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上、2千萬元以下罰金。金管會呼籲大眾切勿以身試法。同時，消費者若有招攬地下保單的具體事證，可檢證向司法單位告發，或送金管會協助處理檢舉事宜。

(工商 )