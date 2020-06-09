行政院副院長陳其邁今（9）日透過臉書表示，行政院已成立科技防疫專案小組，推動藥物、疫苗、檢驗試劑自給自足，讓台灣在邊境重開前，足夠的人口都有足夠抗體。

陳其邁指出，他今天和行政院長蘇貞昌到台中國光生技、新竹高端疫苗了解疫苗研發進度。行政院對於利用科技來有效防疫，一直很重視。他也和吳政忠政委、唐鳳政委，結合衛福部及其他部會，成立科技防疫專案小組，推動藥物、疫苗、檢驗試劑自給自足，讓台灣在邊境重開前，足夠的人口都有足夠抗體。

陳其邁說，在總統蔡英文指示下，行政院的相關預算、經費，已有所準備，並將做好協助角色。配合廠商生產需求，讓台灣在全球疫苗的供應上超前部署。

陳其邁說，今天視察的兩家疫苗廠，都已經進入動物實驗階段。希望廠商加速腳步，儘速達到疫苗量產規模，也感謝廠商及研發人員的全力投入。台灣防疫進入後半場，紓困、振興努力在做，防疫新生活也正在開始。能早一天誕生疫苗，就能早一天因應人類對新冠肺炎的擔憂，讓國人及世界更加健康安全。

(工商 )