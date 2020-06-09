長期以來苗栗縣的學童因為城鄉差距因素，資源較一線大城市匱乏。群聯電子(8299)因總部坐落於苗栗縣，與苗栗縣政府互動良好，且長期關注苗栗本地環保、教育、治安、及弱勢族群等各種議題，此次在苗栗縣政府的號召下，捐贈予明仁國中、大倫國中、及國立苗栗高商等籃球隊總額一百萬元經費，協助籃球重點學校改善訓練環境，並藉由關懷在地落實企業社會責任。

苗栗縣明仁國中與大倫國中籃球隊，從93年開始至今已創下超過15年連續不間斷，晉級全國國中甲級聯賽（JHBL）8強決賽的參賽記錄，期間並囊括6王1后的佳績，更在107學年度創下非六都縣市同時取得男、女籃雙料冠軍，實為苗栗的驕傲與榮耀，另外苗栗高商女籃隊參加全國高中女子甲組籃球聯賽(HBL)亦連續6年榮獲前8強的佳績，也是苗栗縣政府提報體育署基層運動選手訓練站之「重點高中」。

群聯電子董事長潘健成表示，這次的捐贈活動，除了群聯電子以外，苗栗縣政府總共號召了三間企業共襄盛舉，合計贊助三百萬元給予苗栗本地三間學校的籃球隊，希望能協助校方更新運動器材以及資助學生的比賽相關費用，更重要的是希望能培育潛力的苗栗本地運動好手。而此次的贊助，也預計有100位的籃球隊員能因此受惠。

苗栗縣長徐耀昌也期勉同學持續奮戰堅持到底再一次的將全國冠軍抱回，另外也特別鼓勵大倫國中於11月時將代表國家前往克羅埃西亞參加「2020年世界中學生籃球U15錦標賽」，能勇奪佳績為苗栗再創光榮的歷史。

(工商 )