法務部部長蔡清祥（中）9日特至台南第2監獄，感謝同仁防疫期間的辛勞。（南2監提供／劉秀芬台南傳真）

南2監典獄長邱泰民（右）向法務部部長蔡清祥解說隧道式酒精消毒機。（南2監提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎蔓延期間，矯正機關防疫有成零確診，法務部部長蔡清祥9日特至台南第2監獄，感謝同仁緊守疫情防線的辛勞。此外，蔡清祥也表示，收容人亦是國家的一分子，也可領取振興三倍券，相關配套措施已在研擬。

南2監表示，因矯正機關屬人口密集機構，人員進出頻繁，稍有不慎，即容易發生群聚感染，有鑒於此，防疫期間矯正機關依照傳染病防治法相關規定，辦理傳染病感染管制措施，以最嚴謹的態度面對疫情，嚴格執行各項防疫措施。

蔡清祥表示，依中央流行疫情指揮中心指示，國內疫情逐漸穩定控制中，在完善個人衛生防護之前提下，可逐步恢復正常生活運作。

然有鑑於全球疫情尚未結束，矯正機關收容人各項教化活動、技能訓練等雖可逐步恢復，矯正機關仍應徹底執行體溫量測、消毒、進入戒護區全程配戴口罩及保持社交安全距離等防疫措施。

蔡清祥也表示，收容人亦是國家的一分子，雖然身陷囹圄，仍可領取振興三倍券，相關配套措施已在研擬，各矯正機關也應預做準備。

(中時 )