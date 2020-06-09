施明德妻斥蔡正元，「發明」一個「恩人」給施明德。翻自陳嘉君臉書

施明德妻斥蔡正元，「發明」一個「恩人」給施明德。翻自陳嘉君臉書

高雄市議會議長許崑源身亡，國民黨前立委蔡正元哀悼許殉黨殉國，引來施明德妻陳嘉君批評太不像話。蔡正元反駁，許崑源胞兄許崑龍是施明德逃亡時的恩人。陳嘉君駁斥，「胡說八道！」蔡正元竟然「發明」一個「恩人」給施明德。

她說，施明德當年的逃亡，協助施明德的人真正幫助的是「台灣的反抗運動」全體，而不是「施明德個人」的自由，而「真正」是「恩人」或「義人」的人，早被國民黨一起抓了，一起受難了。國民黨嚴密的特務統治，連假匪諜都栽贓成真匪諜，怎麼會放過任何一個叛亂犯的「恩人」？

她說，關於施明德的逃亡，義人都坐牢了，只有轉型正義委員會迄今都還不願意鄭重公佈的那位領了五百萬元獎金的二名「檢舉人」到底是誰？為何？我也不懂？

陳嘉君在臉書反擊蔡指出，美麗島事件不是一樁黑道鬥毆事件，沒有所謂「恩人」邏輯。在白色恐怖時代，施明德先生領導的黨外運動是推動台灣民主、自由與人權的關鍵力量，美麗島事件則是一件高雄人站上街頭紀念世界人權日，卻遭獨裁的國民黨政權以軍警催淚瓦斯無情鎮壓，隨後逮補所有菁英領導的政治受難事件。

她指出，許崑龍在白色恐怖時代真正的身份是誰？按照歷史邏輯，自稱恩人又沒被抓，就百分之百一定是被特務派來的「恩人」。二二八大屠殺之後，國民黨最喜歡利用的線民之一，就是「混混」就是「流氓」，史有明鑒。

她說，不是誰跟「美麗島雜誌社」扯上邊，誰就是民主前輩好嗎？那我們憑什麼指控國民黨獨裁，遂行特務恐怖統治！如果解嚴之前校園裡都還存在著五千多名特務的線民，那麼風起雲湧的黨外時代，特別是美麗島事件年後幾年，反對派人士之中埋伏有多少線民呢？所以，轉型正義委員會在漫長的白色恐怖時代裡從末端優先處理的「正義」令人不解？

她認為，只有黑幫式的思維邏輯和獨裁的統治邏輯，才會不斷地強調「恩人」，因爲所有的一切都是「不義的手段」取得的。義氣與利益也只普行在「自己人」和「臣服者」之間。

她表示，許崑龍與許崑源兄弟怎麼過一生，事實擺在那，誰其實都說不上話。所以，我大多聽到：「他是個好人......」，不過，這句話也掩蓋不住他是一個惡棍的事實。就像你去問納粹的黨衛軍少校艾希曼的舊識與鄰居，他們也說「....，但他是一個好人，好爸爸，好丈夫，好朋友......」

她說，再壞的惡棍也有家人與好友，他們難過悼念是人之常情。社會其實不應情緒性的攻擊，讓喪家好好辦完喪事才是。

她說，令人氣憤的是前幾天「不像話」的蔡正元，和今天「胡說八道」的蔡正元。他的「不像話」玷污了全世界所有壯烈犧牲的烈士靈魂，他的「胡說八道」扭曲了台灣的白色恐怖歷史，一段漫長的台灣人被國民黨人以武力逼迫，以生存利益力誘互相成為檢舉人、告密者、懦夫、線民和沈默者的悲劇歷史，在其中只有卑鄙的出賣背叛，何來「恩人」？

國民黨過去以扭曲人性施行恐怖統治，今天國民黨人還在以扭曲道德價值，把惡棍混混硬凹成烈士。孰可忍，孰不可忍啊！這破壞的是整個台灣的道德與價值體系，顛覆的是我們脆弱的精神文化根基（這文化精神耗弱也是白色恐怖之故）。

(中時 )