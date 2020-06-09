大陸通信產業的核心痛點：「缺晶少魂」的問題，在被美國封鎖之後，顯得格外的嚴重。而大陸也開始明白核心技術靠花錢買不來的，現在大陸經濟發展的下半場重點是實現高品質與核心技術的自主創新。

除了晶片，大陸還有哪些受制於人的技術呢？

半導體加工設備

基本上被日本，美國霸佔。目前蝕刻設備精度最高的是日立。比如東麗，帝人的炭纖維，超高精密儀器，數控機床，光柵刻畫機（日立刻畫精度達到10000g/mm，最高），光刻機（ASML）等等，這些是美日嚴格限製出口的。

一個塊CPU要製造出來，需要很多設備和材料。全球前十大半導體設備生產商中，有美國企業4家，日本企業5家。

半導體材料

生產半導體晶片需要19種必須的材料，缺一不可，且大多數材料具備極高的技術壁壘，因此半導體材料企業在半導體行業中佔據著至關重要的地位。

而日本企業在矽晶圓、合成半導體晶圓、光罩、光刻膠、藥業、靶材料、保護塗膜、導線架、陶瓷板、塑料板、 TAB、 COF、焊線、封裝材料等14中重要材料方面均佔有50%及以上的市占，日本半導體材料行業在全球範圍內長期保持著絕對優勢。全球70%的半導體矽材料，都是由日本信越化學提供。

電池

未來是電動車，氫動力，混合動力汽車的世界，其最重要的東西是電池，目前由日韓壟斷。

但在上游電池材料供應中，日本住友化學，東麗， 昭和電工，三菱化學在純電動汽車EV上游產業鏈有壓倒性的優勢。東麗，住友化學為松下，LG供貨。

光伏逆變器

日立與東方電氣集團在華的合資公司東方日立，向大陸乃至全球最大規模水力光伏互補光伏發電站提供上百台高出力高轉換率的光伏逆變器。光伏逆變器是將太陽能電池所發出的直流電逆變為交流電，並承擔系統保護作用的光伏電站關鍵設備之一。

光學

世界先進光學玻璃製造商有日本保谷光學Hoya，日本小原光學Ohara，日本住田光學Sumita，德國肖特光學Schott(卡爾·蔡司集團)。

其中日本住田光學Sumita保有精密模壓而成的光學玻璃的，世界最高折射率，世界最低成形熔點，世界最多品種數量記錄。日本住田光學的光學玻璃無論在製造工藝，還是在產品種類上全面領先其他同行。

光學領域最重要母機之一的大型衍射光柵刻劃機，全球只有3-4個國家有能力造，日立保有最高刻劃精度10000g/mm，直接影響光學領域的研究。

世界第一行星探測能力的日本斯巴魯Subaru昴星為世界最大單一主鏡片光學紅外天文望遠鏡，在目前發現的距地球最遙遠的10顆星系中有9個是科學家利用它發現的，其中包括最遠的那顆，並在2012年打破了新銀河的最遠觀測記錄。

經金氏世界紀錄認定的世界最精密光學天象儀：來自日本五籐光學。當今世界上最先進的光學天象儀能準確投影1億4千萬顆恆星，並且五籐光學和柯尼卡美能達加起來在此領域已握有全球7成左右市占。

物聯網安全解決方案

是今後物聯網發展的重點。三菱電機與立命館大學利用大規模積體電路在作動時產生的獨特微細個體差異，創造出目前最先進的IoT(物聯網)安全防護解決方案——lsi指紋id。

一個國家的稀土消耗量可以判斷一個國家的工業水平，任何高精尖的材料、原件、設備都離不開稀有金屬。

日本目前是世界第一大稀土消耗國，其稀土冶金水平世界第一。目前的美日都在大力發展物聯網、工業機器人、大數據雲計算、新能源，這些都是今後世界發展的重點，從尖端專利申請我們就可以看出，美日現在到底在做什麼。

大數據分析的專利目前基本被美國IBM、微軟、日本日立、NTT、富士通壟斷。美日在搶佔物聯網的技術、專利。目前近半日企都開始應用物聯網技術。工業機器人一直都是日本的天下，也是今後第四次工業革命的重點。

(中時電子報)