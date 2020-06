韓流帝王SUPER JUNIOR的主唱小分隊SUPER JUNIOR-K.R.Y.,在2006年由成員圭賢、厲旭、藝聲3人組成,成軍14年以來,終於首度在韓國發行實體專輯《我們的青澀季節》,專輯發行後橫掃29國iTunes專輯排行榜冠軍,獲得佳績。SJ成員銀赫、東海更在第一時間就在SNS發文祝賀,就連他們的招牌實境秀「SJ returns」也特地推出番外篇「[K.R.Y. Returns] 1st STORY」,公開製作幕後故事,一窺他們的錄音時最私密的一面,除了一展好歌喉外,追求完美的神情,更讓歌迷看得如癡如醉。

SUPER JUNIOR-K.R.Y.雖然已組成14年,時間久到三人都記不太清以「SUPER JUNIOR-K.R.Y.」名義站上的第一個舞台是什麼,也因從未在韓國進行正式活動,厲旭直言,韓國大眾應該不太清楚有SUPER JUNIOR-K.R.Y.的存在,連一旁的經紀人也同意地附和著。厲旭表示自己從小的夢想是當一名抒情歌手,卻在因緣際會下成為唱跳偶像,「SUPER JUNIOR-K.R.Y.」在某個面向來說實現了他的夢想,對他來說SUPER JUNIOR-K.R.Y.是個像寶物一樣的組合。

同名主打歌〈我們的青澀季節 (When We Were Us)〉是首有著戲劇性編曲的抒情歌,歌詞描述對愛人的依戀,也蘊含著對至今爲止一直堅守在同一位置的粉絲們的回憶。3人也向粉絲喊話:「感謝一直以來等待著的粉絲,抱歉讓大家久等了,SUPER JUNIOR-K.R.Y.懷著感激的心、努力展現完美的歌曲,精心所準備的專輯,希望對E.L.F.們來說能成為禮物一樣的存在」。

正因為這是一張讓E.L.F.期待已久的專輯,台灣唱片公司推出一個史無前例的企劃活動,將透過「SUPER JUNIOR-K.R.Y.宣傳大使徵選活動」來尋找地表最強宣傳,由最了解歌手的歌迷們參與宣傳,參加者只要利用官方提供的宣傳素材製作出獨一無二的宣傳影片,就有機會獲得珍貴的簽名專輯,詳細的活動參加辦法將公布於愛貝克思官方臉書粉絲團或官方Instagram帳號。《我們的青澀季節》已與韓國同步,在台數位發行。

(中時 )