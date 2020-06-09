橋頭地院法官柯盛益因開庭態度不佳，日前才遭監察院彈劾，又因去年9月間不滿律師「遲交」書狀，當庭羞辱律師「把法院的話當放屁」、「你沒有嘴巴嗎」，今遭司法院人審會決議移送監院審查。

柯盛益2019年9月間開庭審理某民事案件，前次庭期命原告律師二週內提出書狀，並將繕本寄送被告，但原告律師未於期限內提出書狀，柯心生不滿，當庭辱罵：「那你們就是把法院的話當成放屁囉」、「這樣問一下會死人嗎？阿你沒有嘴巴嗎？」

原告律師事後向司法院政風處檢舉，全案函轉橋院政風室調查後，橋院自律委員會建議移送監察院審查，司法院人審會今審議，認為柯盛益開庭態度不佳，涉違反《法官倫理規範》相關規定，決議依《法官法》規定移送監察院審查。

柯盛益態度不佳已不是第一次，2019年2月間開庭時，柯當庭羞辱原告律師：「讀書讀到傻去了！你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼唸的！」、「你哪一個學校畢業？」他也對被告律師譏稱「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！妳也跟他腦袋糊塗。」

更離譜的是，柯盛益要求原告律師撤回備位聲明，律師不同意，柯竟指示書記官在筆錄上記載撤回，律師當場異議，柯才又命書記官刪除，並當庭恫嚇律師下次庭期提出法律依據，否則禁止代理。

法官評鑑委員會調查後，認為柯盛益行為影響司法形象、情節重大，報由司法院移送監察院審查，監察院上月以11比0票數通過彈劾，移送職務法庭審理。

(中時 )