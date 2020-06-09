德國男星湯姆希林（Tom Schilling）在新片《金魚俱樂部》飾演一位銀行投顧專家「奧利佛」，因為發生車禍導致身障，卻異想天開要利用一群身障人士、將存在瑞士銀行的黑錢運回德國。首度嘗試演出身障人士的他，為投入這個甚具挑戰性的角色，不僅推掉其他片約，在開拍前連續4週過著輪椅生活，並從《逆轉人生》找出不服輸的心境。

有趣的是，為徹底融入身障者生活，湯姆希林還乘坐輪椅「考察」了柏林BVG全境地鐵。他雖覺得柏林整座城市對身障者很友善，卻驚訝發現地鐵S-Bahn線太危險，身障者必須小心月台與車體的1公分高差。他更呼籲身障者不要害怕，精準掌握時間，永遠不必擔心吃地鐵閉門羹。

湯姆希林曾以《噢！柏林男孩》勇奪德國奧斯卡影帝，這次在《金魚俱樂部》成功詮釋喜感的身障投顧專家，全程坐輪椅演出噱頭十足，獲德國權威媒體《帕紹新聞報》狂讚「笑翻了」。電影在他幽默演技助威下，刷出2億台幣的票房佳績。有趣的是，湯姆希林雖在片中飾演WiFi成癮的身障富豪，片中不停找WiFi上網看期貨，被笑「要錢不要命」。

他澄清自己絕非「網路成癮者」，他曾掉過手機，還超開心說是「人生最美好時光」。那會不會使用社交軟體呢？「會呀！」但謝絕私人用途，僅限聯絡工作，他還笑說「網路成癮是這個時代的症頭」。榮登德國電影3周冠軍的喜劇《金魚俱樂部》將於12日全台上映。

(中時 )