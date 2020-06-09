「格雷女」達柯塔強生（Dakota Johnson）在新片《天后小助理》化身大明星的助手，一邊追逐自己的夢想。她飾演擁有音樂才華、渴望在樂壇闖出天地的作曲家，偏偏只能當流行天后的小助理，忍受各種誇張待遇，該片就像是洛杉磯流行音樂圈版本的《穿著Prada的惡魔》。

因《格雷的五十道陰影》打開知名度的達柯塔強生坦言：「音樂是我最喜愛也是我所了解的世界，此生最愛的就是音樂，甚至超越了電影，每當我看電影時，心態上總是在學習，但是當我聽音樂時，那是純粹的情感交流。」

她透露讀到《天后小助理》劇本的時候，內心非常激動，心想這真是太完美了，自己一直都非常熱愛音樂，如果當初沒有演戲的話，一定會去從事音樂產業的工作，「這次能夠飾演這個角色對我來說，不僅是圓夢，也藉此展現一下演出喜劇的實力。」該片6月24日端午連假檔期上映。

(中時 )