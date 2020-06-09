現代婚姻風氣大開，儘管在台灣已經允許同性婚姻，不過多數人還是希望過正常的男女夫妻，因此醫學上鼓勵婚前「健檢」，以免萬一有了「心結」。有一對洞房花燭夜的新人，新娘子打死不肯脫衣與老公共度「春宵」，最後以「手工」幫夫噴出完事，隔天一早匆匆離去，成了「落跑新娘」。

結婚一晚就發生新娘落跑，丈夫只好報警協尋，結果警方好不容易找到新娘後，一查身分才發現「她」竟然是個「男人」，且對方還有自己的女朋友，讓新婚老公相當崩潰，至於這麼騙婚「男子」的目的為何還不得而知。

據馬來西亞《中國報》報導，這起事件發生在印尼，新郎和新娘是透過社交軟體認識見面，男生表示在看到女生的第一眼就產生了愛的感覺，因此很快就決定要結婚。

兩人是在今年的6月2日閃電結婚，女方自稱是孤兒，因此婚禮時並沒有父母或親友，只有當地村長和新郎父母參加婚禮，並共同見證「婚姻在宗教上是有效的」，等婚禮結束後將迎來的就是洞房花燭夜。

沒想到洞房花燭夜，新年子竟然不肯「就範」，原本新郎以為是她緊張，後來又發現妻子的胸部居然是平的，但新郎也不在意，等到要幫老婆「寬衣解帶」時，新娘開始全身顫抖，一把推開新郎，新郎甚至很體貼說，改天再「洞房」。

這時「新娘」突然將新郎推到，直接「手工」幫他打完手槍草草入睡，隔天新郎起床時，已不見「新娘」蹤影！

(中時電子報)