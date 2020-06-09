聯聚建設即將完工的「聯聚瑞和大廈」，正對秋紅谷生態公園，坐擁無敵美景。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

聯聚建設深耕七期，打造美術館等級的建案。（盧金足攝）

聯聚建設將推出位於市政路上的「聯聚瑞安大廈」，打造「輕好宅」標配建案。（盧金足攝）

台中市七期是豪宅密度最高的鑽石地段。（盧金足攝）

台中市七期「豪宅一哥」聯聚建設推動建築美學風潮，在社區內珍藏許多博物館級的藝術珍藏，讓住戶在家就能享受一場藝術饗宴，第三季將推出位於市政路上的聯聚瑞安大廈，打造「輕好宅」標配建案，第一棟New modern外觀建築，延續聯聚以往奢華質感，更重新詮釋大廈中的villa，以複層陽台栽種綠樹，成為一棟會呼吸的住宅。

內政部2012年開始執行實價登錄，台灣房地產交易資訊朝向透明化，台中市豪宅建案密度最高的七期鑽石地段，豪宅實價登錄揭露的行情屢創新高，除了超高交易房價，聯聚建設在七期打造的建案有如一座城市美術館，一棟棟的聯聚建案，由點到線擴大為面，為城市增添美麗地標。

聯聚建設自1996年推出第一個建案「聯聚和園」別墅案後，平均每兩年才推出一個案子，慢工出細活、重質不重量的經營步伐，新案暴光即造成市場話題，連新加坡國際級地產商也指名來台取經。

聯聚建設即將於2021年完工的「聯聚瑞和大廈」，43層樓的超高樓層規劃，坐落在秋紅谷生態公園正對面，大面窗設計坐擁綠意美景，將是聯聚建設2021年令人驚艷的代表作。

業界分析聯聚所推的建案，都以毛胚狀態交屋，不同於市場上的標配規畫，住戶直言，聯聚對建築的專注及品質要求，是屬意購買的主要關鍵，重視社區售後服務，打動客戶的心，還有建築同業大手筆購買聯聚的房子，親自居住後研究體會軟硬體，蔚為「聯聚顯學」風潮。

其中，「聯聚信義大廈」於2009年落成，在中部豪宅社區排行榜名列前茅，曾經於2015年7月以毛胚屋創下實價登錄每坪81.42萬元的超高價，登上「豪宅王」寶座，2017年財訊邀請十大房地產專家，也是當時評選全台十大豪宅中，唯一進金榜的中部豪宅的光榮紀錄。

聯聚建設強調，建築品質追求完美沒有上限，興建過程常主動加碼升級，讓住戶更有感，例如聯聚瑞和大廈耐震係數已高達0.409G，遠超過同業，達到震度分級的七級上限，每棟完工建案要求各部門找出100個缺點，提供自我改進，務求做到盡善盡美，才能呈現在客戶眼前。

(中時 )