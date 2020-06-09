懸疑驚悚鉅作《明信片謀殺案》改編自全球暢銷小說，片中傑佛瑞狄恩摩根（Jeffrey Dean Morgan）飾演追捕殺害女兒兇手的紐約刑警，卻意外捲入橫跨全歐洲的連環殺人案，轉而與記者庫什珍寶（Cush Jumbo）聯手解謎破案，傑佛瑞表示：「我們就像是《火線追緝令》裡的摩根費里曼和布萊德彼特一樣，要在每一個讓人毛骨悚然的命案現場找出線索，曲折離奇的劇情挑戰觀眾的推理能力，絕對會讓大家腦洞大開。」

導演丹尼斯更坦言：「拍攝中最困難的就是每一個犯罪現場，要兼具藝術又要陰森恐怖，所以每次命案場景的氣氛都很詭異，就算在大白天拍攝，工作人員還是會背脊發涼。」讓影迷在燒腦之餘也能深深感受到視覺震撼。《明信片謀殺案》則是用聞名全球的藝術品作為線索，他透露：「屍體除了被擺成藝術品之外，兇手還會刻意抽乾屍體的血液或卸下被害者的器官，就像主角雅各的女兒遇害後，雙手被兇手分屍，這種複雜又特殊命案會讓大家特別想一探究竟。」

在片中飾演記者的庫什珍寶則笑說：「命案現場太逼真了，我都得強迫自己靈魂出竅，不然我怕演到一半會忍不住尖叫，大家都很習慣只要一下戲我就會像風一樣逃離現場，甚至還有工作人員會幫我準備咖啡壓驚。」傑佛瑞狄恩摩根也表示：「被害者的死法就像一面鏡子反映了兇手想傳達的信息，你在觀影時會覺得好像猜中真相了，但劇情會馬上打臉你，絕對會讓你意想不到！」

由《陰屍路》傑佛瑞狄恩摩根、《即刻救援》系列芬姬詹森、《傲骨之戰》庫什珍寶攜手主演，《三不管地帶》金獎導演丹尼斯塔諾維奇執導，《明信片謀殺案》該片將於6月19日在台上映。

(中時 )