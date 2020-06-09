《銀翼殺手最終版》除有對未來世界前衛想像的黑色美學，也讓人反思生命的本質與意義。（華納兄第提供）

堪稱影史最偉大的愛情經典《北非諜影》、科幻經典《銀翼殺手最終版》6月12日重返大銀幕。消息一出不少影迷都難以相信可以在大銀幕上重溫《北非諜影》這部「經典中的經典」，也直呼《銀翼殺手最終版》是「超越時代的作品，畫面跟色澤都跟新電影一樣」。此次重映難得可貴，不僅能讓觀眾透過大銀幕重新溫習影史經典，也希望能讓新世代觀眾感受電影的不朽地位。

影史愛情巔峰、永誌不忘的愛情經典《北非諜影》以2次世界大戰期間北非的卡薩布蘭卡為故事背景，敘述瑞克和伊莎一段盪氣迴腸的愛情故事。其中雋永動人的橋段及台詞除擄獲廣大影迷的心，美國電影學會票選的百年百大經典台詞中也收入《北非諜影》6句台詞，位居榜首，包含廣為人知的祝酒詞「永誌不忘」、「我們將永遠擁有巴黎」、「全世界有那麼多城市，城市裡有那麼多酒吧，她卻偏偏走進了我的」等都道出這份時代洪流下有緣無份的愛情。

瑞克和伊莎這對影史最偉大的銀幕情侶，分別由亨佛萊鮑嘉及英格麗褒曼飾演，2位主演在好萊塢占有無可取代的地位。亨佛萊鮑嘉在《北非諜影》中率性而為、玩世不恭的酒吧老闆形象被美國人至今視為永遠的偶像，當年也憑瑞克一角獲奧斯卡金像獎提名肯定，1999年被美國電影學會選為百年百大男演員的第1名。英格麗褒曼則是在好萊塢大放異彩的瑞典國寶級巨星，她端莊優雅的容貌加上自然非凡的演技，在演出《北非諜影》後聞名於世，曾獲3座奧斯卡金像獎，也被美國電影學會選為百年百大女演員的第4名。

另一部至今是影迷心目中跨時代的科幻巨作《銀翼殺手最終版》，片中除有對未來世界前衛想像的黑色美學，也藉著由哈里遜福特飾演的銀翼殺手戴克在追捕複製人的過程中，逐漸發現人類及複製人的複雜人性問題，並開始懷疑自己的身分認同。影迷一致認為片中最經典的橋段是由荷蘭男星魯格豪爾飾演的複製人羅伊的「雨中淚水獨白」，他對戴克述說自己對生命的深刻感受，讓人反思生命的本質與意義，也被視為科幻電影中最動人、難以忘懷的獨白。《北非諜影》、《銀翼殺手最終版》6月12日在台重映。

(中時 )