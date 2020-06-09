華為消費者業務負責人余承東2018年曾接受《CNBC》採訪提到，華為將在2020年成為全球最大的智慧型手機製造商，然而，在川普政府將華為列入貿易黑名單，導致其生產手機所需的處理器受阻，川普政府已經確實粉碎該公司的夢想。

華為在2019年5月遭到美國商務部列入實體清單，美企被迫暫停與華為的業務往來，雖川普政府不斷延長臨時許可證的寬限期，但Google所提供的GMS服務(Android作業系統)無法搭載在最新一代的華為手機，導致華為手機業務在海外的銷售狀況遭到嚴重打擊，並依此發展出HMS作業系統。

對此，華為終端雲服務副總裁譚東暉在5月一場大會上表示，在2020年第一季度，華為HMS全球手機每月活躍用戶達6.5億人次，全球註冊開發者超過140萬，同比成長115%，直至今年5月，該數字已經成長至150萬。不過，有專家潑冷水，Android強大的地方在與有很多應用程式由美企開發，並不斷更新運作提供最佳服務，華為要培養出這樣的生態恐怕需要很長一段時間。

國際調研機構IDC數據顯示，美國將華為列入實體清單前的全球市場份額為18.9%，僅次於三星、蘋果，但隨著川普政府追殺加緊，華為在同年第四季的全球市占率降至15.2%，主要就是受到無法使用GMS服務所影響。

華為在今年第一季的市場份額雖來到17.8%，排名僅次於三星，但主要是受到大陸市場份額拉抬，並將舊機款轉至新興市場銷售所致。華為今年Q1的大陸市占率，也從去年同期的35.5%提升至42.6%。

但IDC分析師Bryan Ma認為，把舊機型銷售至新興市場不是長久之計，在其他大陸手機品牌包括OPPO、小米，都能使用GMS服務之下，華為競爭勢必處在弱勢，這也是這些大陸手機在去年被華為吃掉大陸市占率後，能夠在海外市場反攻機會。

(中時電子報)