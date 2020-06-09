，秋行軍蟲寄主植物範圍包含76科、353種，主要危害玉米、水稻及高粱等經濟作物。（李金生攝）

金門在5月中旬通報今年首起秋行軍蟲入侵春作高粱田紀錄，至今受災範圍已達53.4公頃，但在縣防疫所和農友全力防堵下，已有效遏阻擴大蔓延。農委會副主委陳駿季明天赴中蘭現場勘查，希望採取進一步強化措施，確保廣達1900公頃的秋作高粱不受影響。

縣防疫所表示，秋行軍蟲寄主植物範圍包含76科、353種，主要危害玉米、水稻及高粱等經濟作物，也可能出現在非農地的區域。若高粱植株於幼苗期遭秋行軍咬食，造成生長點損傷，將影響高粱收成。

該所說明，目前通報發現秋行軍蟲面積已達53.4公頃，已施藥防治43公頃，尚有充足藥劑庫存，可供轄內高粱種植面積進行2次防治使用。

農委會副主委陳駿季9日率同農糧署、動植物防疫檢疫局及種苗場等主管抵金，除明天勘查秋行軍蟲為害現況，也拜會金酒公司推廣台灣契作高粱，同時走訪地區農業產銷班及農試所，了解地區農業發展現況，並聽取縣府和地方農友的建議。

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(中時 )