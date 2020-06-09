加州大學柏克萊分校檢視旅遊禁令等公共政策干預，如何影響美國、中國、南韓、義大利、法國、伊朗等國的防疫成效後，8日發表最新研究報告指出，要求非必要商店關閉等封鎖措施，助這6國的6,200萬人避免染疫，其中美國也是拜封鎖令和居家避疫令之賜，近500萬人得以免於感染。

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