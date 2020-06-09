封鎖令保護 美國近500萬人免於染疫 20:352020/06/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加州大學柏克萊分校檢視旅遊禁令等公共政策干預，如何影響美國、中國、南韓、義大利、法國、伊朗等國的防疫成效後，8日發表最新研究報告指出，要求非必要商店關閉等封鎖措施，助這6國的6,200萬人避免染疫，其中美國也是拜封鎖令和居家避疫令之賜，近500萬人得以免於感染。 (工商 ) #封鎖令 #美國 #染疫 #非必要 #保護 也許您會感興趣 財經熱門新聞 反制老美追殺！華為生存陷絕境 任正非爆這動作救命 - 財經 大陸沒有掌握的技術 何止是晶片製造 - 財經 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 2020全球第一夢碎！ 川普1招掐死華為…陸競爭對手偷笑 - 財經 油價暴殺2真兇還沒走遠！ 外資揭露恐怖跌幅 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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