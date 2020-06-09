歐盟統計局（Eurostat）9日公布歐元區第1季國內生產毛額（GDP）終值，分別季減3.6％、年減3.1％，萎縮幅度雖較Eurostat初估的季減3.8％、年減3.2％和緩，但仍是自1995年有此紀錄以來的最大縮幅，政府支出、家庭購買力、投資、出口等主要指標無一不跌。歐元區19國中，僅愛爾蘭GDP呈正成長。

(工商 )