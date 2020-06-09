德國福斯汽車（Volkswagen）領導階層大洗牌，福斯集團8日宣布，現任執行長迪斯（Herbert Diess）交棒，改由福斯第2號人物營運長布蘭斯塔特（Ralf Brandstatter）接手，7月1日正式上任。福斯近來麻煩纏身，兩大主力車款Golf及全電動車ID-3爆交車延遲問題，加上先前排碳數據造假醜聞，迪斯管理能力備受質疑。

(工商 )

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