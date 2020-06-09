疫情為手機前景憑添變數，在能見度壓低下，幸靠商務NB、電競、伺服器訂單即時進補，9日舉行股東會的雙鴻（3324）樂看今年上半年業績優於去年同期，今年全年表現也會優於去年，有望再締新猷。

受到新冠肺炎疫情影響，連一向對手機前景看旺的雙鴻董事長林育申也少見謹慎看待手機下半年營運發表，林育申指出，下半年NB、伺服器、電競VGA都還不錯，但是以往獨佔鰲頭的手機不確定性卻很大。

林育申不諱言，受到疫情影響，消費者都寧可把錢花在刀口上，因為手機不算是剛性需求，新機出來後，會賣得如何？目前還看不太清楚，特別是今年歐美幾個大客戶表現都不好，中國最大客戶又因中美關係陷入僵局而受累，到現在都還在調整步伐中。

受限於前景不明，目前手機前景只能約略看到「第三季會比第二季好一些，至於會復甦多少？目前還沒有明確的數字。」

據悉雙鴻第三季手機狀況好轉的原因，是因為韓系客戶開始拉貨，不過林育申也坦誠，「量不大，相較於去年同期的旗艦機種，量差很多」。

受限於市場需求疲弱，去年大擴產的雙鴻現VC月產能已擴至800萬片，但在供需不平衡的狀況下，目前稼動率僅30％到40％。

林育申強調，下半年VGA前景還不錯，在NB部分，因薄型高階商務機及電競NB用了很多VC，而NB用的VC單價又比熱管多出5-6倍，雖然上半年採用VC的NB量還不多，但因為ASP（平均銷售單價）還不錯，對業績大有挹注，此外，展望下半年，採用VC的NB新機已敲定於6、7月間付諸量產，量還不錯，至於一般NB訂單在渡過第二季急拉貨的高峰後，第三季因新品剛出來，量可能會下來，但下修幅度不大，應該只有一成；此外，伺服器部分，第三季表現大致和第二季持平，但會比去年同期好一些。

在手機「下」，其他產品「上」的狀況下，雙鴻認為今年全年上下半年的營收佔比，仍將維持法說會上「45比55」的論點，不僅下半年的表現會比上半年好，今年的表現也會優於去年。

(工商 )