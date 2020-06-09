國民健康署今（9）日表示，共同抵擋新冠肺炎的期間，保持適當社交距離、勤洗手、擁擠場合戴口罩等，已成為國人自我防護及保護他人的互利行為。但如果吸菸者於疫情期間，還喜歡揪三五好友邊抽菸邊聊天或共用菸品，這些行為可能會讓防疫出現破口！

國健署呼籲，疫情期間不僅要減少吸菸，更要戒菸，戒菸至醫療院所及藥局，由專業的醫事人員幫助你，遠離疾病！國健署指出，世界衛生組織(WHO)表示，吸菸者手指及可能受污染的菸品需不斷的與嘴唇接觸，這增加了病毒從手向口傳播的可能性，吸菸者更容易感染新冠肺炎。

另外許多人喜歡相揪三五好友邊抽菸邊聊天，沒有保持適當社交距離，或是有共用菸品的行為，也可能增加傳染的風險。國健署說，因吸菸者可能已經患有肺部疾病或肺活量降低，所以會大大增加患嚴重疾病的風險；一起拒絕菸品，是提升免疫力、阻擋新冠肺炎的不二法門。

國健署提醒，防疫期間，別因為吸菸的習慣讓自己的防疫大打折扣，為降低吸菸導致傳染新冠肺炎的風險，請一起來戒菸提升免疫力；國民健康署提供「二代戒菸服務」，由醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局等近4,000家合約醫療機構的專業醫師及戒菸衛教人員提供協助，還有免費戒菸專線0800-636363，幫助民眾制定合適的戒菸計畫，重拾健康。

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(工商 )