嘉明湖位於台灣台東縣海端鄉，是台灣湖泊中第二高的高山湖泊，僅次於3520公尺、位於雪山的雪山翠池，嘉明湖沒有任何山谷間的水流、或溪水流入，卻能保持終年不枯，且湖水顏色深藍有如寶石，登山界譽為「上帝遺失在人間藍寶石」、「天使的眼淚」，屬近年來著名登山景點，說到登山，其中自然也發生過不少難以解釋的詭異故事。

有網友曾在論壇PTT上分享，自己的女老師登嘉明湖發生的靈異經歷，當時女老師一群人登嘉明湖，大約下午4點開始準備下山，大家討論後決定將路線從陵線改成直線縱走，結果過了1小時後，一行人在山中迷路，沿途景色也都沒見過。

天色逐漸變暗，於是他們決定紮營睡一晚，隔天天亮再下山，當晚睡到一半，女老師起床到離帳篷一段距離的地方上廁所，突然有人拍她，轉身看是一位穿著工作服的外國人，對方一開口就說「不用擔心，明天朝著這條路往下直走，就可以到達安全的地方，另外請你跟我家人說，我在這裡很好，只是有點冷，不用擔心我」，屬登山新手的女老師，對於外國人最後一句沒有多想，因此邀約他到帳篷討論下山路線。

回到紮營地後，其他人被叫起來討論路線，雖然一度覺得有點奇怪，但為了趕緊下山，也沒有多問，討論完外國人就離開了，隔天他們照著外國人指引路線下山，發現越走越荒涼、杳無人煙，這時女老師回想，「外國人表情奇怪、雙眼無神，且用手電筒光照射，臉部毫無血色」，衣服也有點破爛，不像當地工作人員，這一切讓他們覺得不對勁，因此決定走回原路，幸運的是不到1小時就找到路，且這兩天都沒有下雨。

當他們順著原路走，大約下午5點多，又遇到同一位外國人，對方質問「我不是說從那條路走比較安全嗎」、「你們知道這樣很危險嗎」，直到其中一人說「跟著你的路走才危險吧，如果你是罹難者請不要為難我們，我已經跟耶穌禱告過了」，外國人沒再說話，沒多久就不見蹤影，而搜救隊也很快找到他們，聽到這段經歷，驚訝表示「如果從這條路下山，應該需要2天」。

(中時電子報)