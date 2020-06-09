威廉和母親的搞笑對話，讓大票粉絲哭笑不得。(圖/ 摘自廖威廉臉書)

棒棒堂男孩出身的廖威廉（廖亦崟），在[email protected]解散後，轉往主持和戲劇圈發展，現在更是許多綜藝節目的常客之一。日前威廉在拍《綜藝玩很大》，其中一喬段是打桌球，但體大畢業的他卻狂失誤；沒想到被一名鐵粉私訊狠嗆「你體育系？」，兩人對話曝光後，也讓網友全笑暈。

8日下午威廉在臉書PO一張LINE對話截圖，提到一名叫「劉素娟」的網友有他的LINE，說她邊吃飯邊看《綜藝玩很大》，發現運動能力極佳的威廉節目上打桌球卻一直失誤，忍不住酸「你體育系，昨晚桌球沒打好」；原來這名網友其實是威廉的母親，他無奈地說，「除了要被網友數落，回到家還要被她噹…這樣我壓力很大耶」。

大票粉絲被威廉和母親搞笑互動笑暈，紛紛表示「媽媽撿到槍」、「母親大人是鐵粉，多幸福的一件事呀」、「哈哈哈哈哈，羨慕媽媽跟兒子的好感情」、「超忠實咧粉」、「你老母真可愛，你們感情很好才會這樣啊」。

(中時電子報)