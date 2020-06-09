另一半是明星真的好嗎？這些苦枕邊人才知道！(影／取自YouTube)

蕭淑慎2017年嫁給小15歲老公梁軒安，雖然被外界看衰，但夫妻倆互相扶持，梁軒安更陪她度過抗癌難關，婚姻幸福美滿，不過近日他們上節目暢談夫妻間的相處摩擦，梁軒安也忍不住大吐苦水，爆料蕭淑慎私下模樣。

梁軒安近日和蕭淑慎一起上《小明星大跟班》，他不滿蕭淑慎常假借工作名義，要他幫忙跑腿，有一次他去領口罩時，忘記帶健保卡，返家發現她竟在家吹冷氣躺著，讓他很震驚對方不是說有工作，蕭淑慎改口「記錯時間了」，但類似情況非常多次，蕭淑慎也解釋藝人工作時間本來就不穩定。

另外，因為蕭淑慎個性屬於大剌剌型，常讓人覺得有機可乘，有不少明明是來把她的人，卻裝成廠商，梁軒安只好充當經紀人，幫忙把關避免麻煩，他更爆料有次睡到半夜3點，廁所竟然多了一個男人，讓主持人和來賓都嚇傻。

蕭淑慎趕緊解釋，那是她在網路認識的女性友人的老公，當天好友與老公吵架，跑來家裡哭，之後對方老公就來她家，因為怕吵到家人，所以請男生先到廁所，但梁軒安還是不太能接受，直呼「時間點真的太奇怪了」。

(中時電子報)