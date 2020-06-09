順天建設（5525）總經理林丙申今（9）日在股東會後指出，全球因應疫情衝擊、紛紛印鈔票救經濟，加上美中貿易戰加速台商回流下，新屋交易量將持續增加，都會區商辦需求及工業區土地需求也明顯增加，房市可望回到正常水位，「下半年甚至會出現補償式增長」，順天下半年預計在台中推案上看百億元。

順天預計下半年推出個案，包括總銷約22億元的潭子區「順天豐華」、總銷約60億元的南屯區單元三重劃區「永春段」案，以及「太平區愛平段」、「太平區新光段」等新案；其中，籌備中的永春東七路新案，產品規劃有住宅大樓、每坪開價45萬元起，以及每戶逾7,000萬元起的電梯別墅案。

順天建設2019年EPS 1.66元，股東會今日通過1.3元股利（含0.5元股息與0.8元股票）配發案。

順天建設董事長柯興樹在股東會上指出，北部土地難覓，自從都市更新條例修法過關後，都更政策方面加大了力道，讓建商與老屋所有人更有意願參與都更。順天耕耘都更已經10年了，未來將更加積極部署都更案，目前在北部已大有斬獲，順天將掌握都更機會佈局北台灣房市。

林丙申表示，位於台中潭子區矽品公司附近的「順天豐華」案，就是台中市大型社區都更案，也是台中縣市合併後的第二個都更案，目前正在潛銷階段，已有超過200組客戶預約賞屋，近期將進場銷售。

順天建設2020年主要營收來源，就是「順天硯山行」、「順天夏朵」、「順天環匯」等餘屋銷售，總銷約達25億元，以及七期「順天經貿廣場」穩定的租金收益挹注；至於目前興建中的「順天謙華」、「順天科博」、「順天景美」等三個完銷個案，總銷達75億元，將成為2021年與2022年的營收來源。

順天今日同時公布前五月營收為5.1億元，年減55.47％。法人表示，餘屋若能順利完銷，順天今年的營收與獲利表現可望優於去年。

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