很多民眾都認為，若是有傷口或是其他皮膚問題，不需要其他的處理，只要貼個人工皮就可痊癒。但食藥署9日出面澄清，使用前應該先諮詢醫師，很多種傷口都不適合用人工皮。

食藥署解釋，人工皮是一種親水性敷料，覆蓋在傷口上能幫助維持傷口的濕潤及吸收傷口的分泌物，但是比較適合淺層或小範圍的傷口，並不是所有傷口都適合使用人工皮，例如「範圍過大、深度較深的傷口，或是感染性傷口，以及傷口周圍皮膚脆弱、不平整」者，都不建議使用人工皮。

食藥署表示，受傷時，建議民眾應充分清洗傷口區域(如使用生理食鹽水沖洗)，並將傷口周圍擦拭乾淨，再將敷料覆蓋在傷口上。

食藥署提醒，使用人工皮前建議諮詢醫師該傷口是否適合使用人工皮。使用時要注意，貼附範圍必須比傷口大2~3公分，才能完全覆蓋傷口，並避免傷口分泌物從人工皮邊緣滲漏出來，導致細菌感染。

此外，食藥署也說，民眾須注意人工皮吸收分泌物的情況，並適時更換，建議不可使用超過7天，若傷口分泌物增加、疼痛加劇、異味、細菌感染等現象，須立刻停用，並尋求醫師的協助。

(工商 )