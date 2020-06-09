NFIB小型企業信心指數 升幅超出預期1倍 20:352020/06/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全美獨立企業聯盟（NFIB）9日公布，5月小型企業信心指數，比4月上漲4.5點來到94.4點，升幅是華爾街預測的2倍，顯示小企業對美國經濟反彈趨於樂觀，認為新冠疫情引發衰退只是一時。該指數3月創史上最大跌幅，4月雖持續走跌，跌幅沒有預期中大。 (工商 ) #NFIB #小型企業 #信心指數 #升幅 #獨立 也許您會感興趣 財經熱門新聞 反制老美追殺！華為生存陷絕境 任正非爆這動作救命 - 財經 大陸沒有掌握的技術 何止是晶片製造 - 財經 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 2020全球第一夢碎！ 川普1招掐死華為…陸競爭對手偷笑 - 財經 油價暴殺2真兇還沒走遠！ 外資揭露恐怖跌幅 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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