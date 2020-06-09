全美獨立企業聯盟（NFIB）9日公布，5月小型企業信心指數，比4月上漲4.5點來到94.4點，升幅是華爾街預測的2倍，顯示小企業對美國經濟反彈趨於樂觀，認為新冠疫情引發衰退只是一時。該指數3月創史上最大跌幅，4月雖持續走跌，跌幅沒有預期中大。

(工商 )