德國聯邦統計局9日公布，新冠疫情重創貿易活動之故，4月出口經調整後較3月下跌24％，雖小於《道瓊新聞社》訪問經濟學家預估的25％月跌幅，但仍寫下1990年8月首次公布該數據以來的最大單月跌幅。4月進口月跌16.5％，也是有此紀錄以來的最大單月跌幅。

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