政府振興三倍券7月15日正式上路，雲朗觀光響應此一政策，預計將從7月15日至9月30日推出振興券加碼活動，三倍券加碼為「雲朗振興券」後，即享三倍變五倍。凡於推出期間透過雲朗觀光旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義的官網或電話訂房，民眾憑政府發出的紙本振興三倍券、信用卡，於飯店內住宿消費滿15,00元即贈1,000元雲朗振興券、消費滿3,000元即贈2,000元雲朗振興券，相當於民眾出1,000元、政府出2,000元，雲朗再加碼2,000元，聰明讓1,000元變5,000元、三倍券變五倍券。

雲朗振興券並可於下次入住時抵用房費，使用期限至今年年底，最少一次可折抵500元、最多一次可折抵2,000元，期望藉由加碼振興方案，有效帶動國旅景氣。

雲朗觀光表示，政府陸續推出的補助或加碼方案，包括現在公布的「三倍券」來刺激消費，不論是全面性或是局部性的挹注，對於台灣與產業的經濟復甦都是一股強心劑，為讓乘數效應更發揮極大化，雲朗觀光也主動加入這一波振興行列，以加碼現金券活動鼓勵消費，在安心旅遊的前提下，對消費者絕對是一大利多。

(工商 )