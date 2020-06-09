Karencici近來在熱門台劇《誰是被害者》及《做工的人》獻聲演唱片尾曲和插曲，引起關注。不過因受到新冠肺炎影響，許多工作暫緩，讓她宅在家的時間變多，把握時間創作多首新歌，她笑說「自己好像生了好幾胎防疫寶寶。」

她推出新歌〈ihateyou1000〉，歌曲以可愛風，用口是心非地和喜歡男生撒嬌，她在感情是喜歡撒嬌，「我對另一半偶爾會露出小女孩的一面，講話語氣會變得不同」，她自認有什麼事情都會有話直說，「但有時候也會像這首歌一樣傲嬌地說反話，我覺得滿可愛。」該歌名有致敬復仇者聯盟經典「I Love You 3000」，她發揮創意變成說反話「ihateyou1000」。

在MV中，她邀孫盛希、呂思緯（鼓鼓）、OZI等好友一起提供宅在家私下面貌，在鏡頭裡和寵物玩耍、打電動玩手遊，並跳起Karencici為新歌編「1000舞」，近期發起「1000舞奶油挑戰」影音募集，若成功募集1000名粉絲上傳影片，她放話：「我就要穿著比基尼跳這首歌！」

Karencici推出新歌。（華研國際提供）

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