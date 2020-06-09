「振興三倍券」將在7月開跑，除了紙本實體三倍券外，政府同時推出「數位振興三倍券」供民做選擇。7／1起可綁定行動支付、信用卡、電子票證（悠遊卡、一卡通），累積消費3,000元後，會退還2000元至信用卡或帳戶中。不過有民眾認為，這樣和直接「發現金」有何差別？網友用經濟學角度解釋，2者其實「差很大」！

根據規劃，數位三倍券的回饋方式為：信用卡將隔月帳單直接扣2000元；電子票證到超商靠卡回存2000元；行動支付則直接轉入APP帳戶2000元。不過，政院近日也規劃，數位回饋的2000元，可直接從ATM提領現金。因此，就有人認為，這跟「發現金」有何差別？有網友解釋，「不要再亂扯發現金了，這不一樣！」因為這效果比發現金更差。

該網友指出，新的方案是你用電子支付滿3000元後，過一段時間可以領回2000現金，「所以這還是三倍券，不是發現金。」不過他也說，退現金看起來很便民，實際上就會變成「要先花自己的錢3000元，政府再退給你2000元」。網友指出，用跨期模型講，這樣做是「增加未來所得」，和發消費券或發現金相比的「增加當期所得」不同，因此認為，效果大概會比較糟。

網友說，就算消費者相信政府的宣示，催眠自己所得已經多了2000元了，但內心感受還是不同。根據美國的研究，退稅到帳戶帶來的刺激效果是比退稅支票寄到家裡來的差，簡言之，人是視覺的動物，大多時候要「看到、拿到、才有實在感」，認為政府用ATM退現金的做法，並沒有比較好。

(中時電子報)