韓國夯劇《愛的迫降》男女主角玄彬、孫藝真多次傳出緋聞，不少粉絲希望兩人真的擦出愛火，今（9日）孫藝真就被發現在凌晨一連按讚好幾篇貼文，內容都與玄彬有關，讓許多網友激動直呼「這是要認愛了嗎？」

孫藝真9日凌晨被發現在IG狂讚40多則貼文，其中不少都是她與玄彬的合照或CP內容，讓人不禁聯想是否默認戀情，但也有網友認為「應該被盜帳號吧，誰沒事大半夜從12點讚點到凌晨2點？」不過，也有粉絲指出在她按讚貼文前，曾在好友宋允兒的PO文下留言，覺得孫藝真應該沒被盜號，期待後續發展。

孫藝真被發現按讚許多和玄彬的CP文。（圖／翻攝自IG）

玄彬在與孫藝珍拍《愛的迫降》前，曾合作電影《極智對決》，從去年初開始多次傳出交往，高顏值組合令不少粉絲期待兩人假戲真做，但經紀公司每每跳出否認，之前釋出戲劇的幕後花絮，兩人也被懷疑在桌下偷偷牽手，但公司就發聲表示兩人都是專業演員，「在工作拍攝時牽手是不可能的，玄彬和孫藝珍不是交往的關係」。

(中時電子報)