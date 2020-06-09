日本沖繩縣石垣市擬將將釣魚台列嶼的行政區，由「登野城」改為「登野城尖閣」，引發宜蘭縣議會不滿，有議員提案正名為「頭城釣魚台」反擊，獲藍綠議員支持。對此，國民黨立委陳以信要求外交部儘速要求日方，恢復今年台日漁業協商，以解決釣魚台漁權爭議。

陳以信在臉書說，當年釣魚台事件興起時，我曾在英國金融時報投書，指出釣魚台是台灣的，價值約2500萬英鎊，但中華民國不賣，今天看到釣魚台爭議再起，心中實在很感慨。

陳以信表示，上個月在外交國防委員會質詢，指出今年台日漁業協商因為疫情停開，但日本今年3月在八重山以南兩國重疊經濟海域，兩度驅趕我國漁船，4月初也兩度警告我國漁船勿進入沖之島礁經濟海域，因此我要求外交部儘速恢復今年台日漁業協商，外交部長吳釗燮當場同意會向日本政府提出要求。

陳以信強調，現在釣魚台海域漁權爭議再起，呼籲外交部應即要求日方，重啟今年台日漁業協商，儘速解決漁權爭議，切勿讓改名事件破壞台日友好關係。

(中時 )