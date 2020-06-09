時序邁入夏天，連日高溫動輒超過30度，許多人已耐不住炎熱，紛紛開啟冷氣，但家中如果有過敏兒可要注意，當心吹冷氣反而引起哈啾、鼻水連連！中醫師黃慶雲表示，過了整個冬季，冷氣葉片想必累積了許多灰塵，加上台灣氣候較潮溼，容易發霉，冷氣機內部可能藏有大量黴菌，若未妥善清潔就開啟，灰塵、塵蟎或黴菌，便會隨著冷風四處飄散，吸入恐影響人體健康。

當鼻子吸入過敏原或冷空氣時，微血管會受到刺激，鼻黏膜便會腫脹，引起過敏反應，因此出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛癢或頭痛等症狀，長期下來演變成慢性鼻炎。鼻過敏的好發時節可分為全年性和季節性，有些患者不分季節，只要吸入灰塵或過敏原就會過敏；有些患者則會在換季時或花粉季時發作，發作時頭昏腦脹，影響精神、工作效率和生活品質。

黃慶雲進一步說明，西醫治療鼻過敏的方式有藥物治療、手術治療或局部洗鼻。藥物治療主要使用抗組織胺、血管擴張劑、抗生素、類固醇、消炎性酵素等抗過敏性藥物，雖然能迅速緩解不適，但長期服用可能有抗藥性或副作用的疑慮。手術治療可概分為3種：矯正鼻中隔彎曲、修剪下鼻甲、功能性內視鏡，能解決鼻瘜肉或鼻竇的問題，改善鼻塞症狀，使鼻炎不再惡化，但屬於侵入性治療，具有風險，普遍性較低。至於局部洗鼻的方式，對於改善鼻過敏的效果相當有限。

中醫治療方式較不傷身，大多依循傳統補中益氣，著重於改善體質、增強免疫力來抵抗過敏原，但效果通常也有限。黃慶雲認為，造成過敏性鼻炎的原因有9成都是塵蟎入侵鼻腔引起的，而塵蟎為什麼會入侵鼻腔？大部分是因感冒時鼻腔內溫度較高，伴隨大量分泌物，是最適合塵蟎生長的環境，若在短時間大量繁殖成宿主，此時過敏性鼻炎就會找上門。

黃慶雲指出，近來中醫已研發出以生物科技技術萃取出的中草藥鼻噴劑，能消除鼻腔內的腫脹發炎及細菌感染，並針對鼻黏膜組織加以修護、重建、鞏固，使鼻腔恢復應有的防禦功能，以抵抗塵螨、空汙物質與多達百種過敏原，此種治療方式不僅較和緩，更能使鼻腔恢復正常呼吸運作。臨床顯示，患者大多在治療2周至3個月後，因效果良好而癒。

黃慶雲提醒，除了服用中藥和鼻噴劑調理身體之外，日常生活習慣也要做好，遵守飲食均衡、作息規律、按時運動的原則，鼻過敏患者更要勤勞打掃環境及清洗寢具，如此安內攘外，才能避免長期遭受鼻過敏荼毒。

更多NOW健康報導：

(中時電子報)