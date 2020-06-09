本周開始後疫情時代的解封新生活，總統蔡英文今日傍晚前往基隆奠濟宮參香，並走訪廟口的夜市小吃，鼓勵國人多多利用行政院將推出的「三倍券」及「安心旅遊國旅補助方案」，讓台灣經濟可以更快恢復原來的活力。

蔡英文在基隆市長林右昌、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇陪同下，走訪廟口夜市小吃，沿途品嚐道地的炭燒蚵仔煎、營養三明治、酒釀湯圓及愛玉冰。

蔡英文表示，今天來基隆，主要是因為疫情已經告一段落，現在是新生活的開始。這幾年，相信來基隆的人都會覺得這裡越來越不一樣，甚至有脫胎換骨的感覺。這裡有很多好玩、好吃的地方，廟口夜市就是一個最具代表性的地方，她以前也常常來，在沒有服公職之前，她都是自己開車來，希望全台灣的人都可以到台灣頭來看看。

她指出，交通部自7月1日開始，推出「安心旅遊國旅補助方案」，有新的旅遊補助方案，離島行程還會加碼補助；除此之外，行政院推出的「三倍券」也將在7月15日正式上路，希望大家多多利用。期盼在產業振興期，全體國人都可以「到處買、到處吃、到處逛」。讓我們振興期的力道可以更強，讓台灣經濟可以更快恢復原來的活力，後續經濟也能越走越穩、越走越旺。

蔡英文提醒民眾，把防疫工作內化成生活的一部分，注意自己的衛生習慣，要用肥皂勤洗手，咳嗽或打噴嚏時也要遮住嘴巴或鼻子，在人多的地方，要保持社交距離，如果沒辦法的話，也要戴口罩。總而言之，生活上的防疫工作不能鬆懈，享受生活，但也不要忘了，應有的防疫基本工作還是要做。

她希望在逐漸恢復正常生活後，在下一個階段，共同把台灣的產業及經濟恢復原狀、而且更有活力。

(工商 )