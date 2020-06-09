捷克議長8月訪台 游錫堃大表歡迎 20:542020/06/09 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院長游錫堃（站立者）。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院長游錫堃9日透過臉書向民眾報告一個好消息，捷克參議院議長維特齊無懼中共打壓，已經在台灣時間9日下午3點召開記者會，宣布將於今年8月底訪問台灣。 游錫堃表示，他在上週三（6月3日）正式致函邀請「維特齊議長」率團來台訪問；對於維特齊議長堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣示捷克的獨立自主，如此勇氣讓他深感敬佩，並誠摯歡迎。 游錫堃表示，參議院議長在捷克憲法位階上僅次於總統，若此行順利，將是史上首度有捷克現任國會議長訪問台灣，不僅深化民主同盟，更為國會外交開展新的里程碑！ (工商 ) #捷克議長 #游錫堃 #維特齊 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 韓國瑜不訴訟 扁：陳其邁少做市長好幾年 - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 韓國瑜放棄罷免訴訟 陳揮文曝關鍵：這決定是對的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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