立法院長游錫堃9日透過臉書向民眾報告一個好消息，捷克參議院議長維特齊無懼中共打壓，已經在台灣時間9日下午3點召開記者會，宣布將於今年8月底訪問台灣。

游錫堃表示，他在上週三（6月3日）正式致函邀請「維特齊議長」率團來台訪問；對於維特齊議長堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣示捷克的獨立自主，如此勇氣讓他深感敬佩，並誠摯歡迎。

游錫堃表示，參議院議長在捷克憲法位階上僅次於總統，若此行順利，將是史上首度有捷克現任國會議長訪問台灣，不僅深化民主同盟，更為國會外交開展新的里程碑！

(工商 )