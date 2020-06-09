迎接大解封，夏季玩樂正式啟動！華泰大飯店集團旗下華泰王子大飯店、華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei、HOTEL PROVERBS Taipei 即日起至2020年7月31日，同步推出「一起玩一夏」住房專案，三天兩夜或一次入住2間客房，不限平假日，雙宿價只要3,098元起（含稅及服務費），再送1,200元起餐飲折抵金。

華泰飯店集團優惠專案內容總價值等同下殺1.6折起，各館分別再加碼贈送如免費加床、提早入住或延遲退房等超值優惠。專案每館每日限量販售7間。

位於台北捷運雙連站及中山國小站旁的華泰王子大飯店，鄰近大稻埕、霞海城隍廟、以及赤峰街等文青打卡景點，飯店內的九華樓片皮鴨與美味粵菜、驢子餐廳的義式爐烤料理，更是老饕吃貨最愛。「一起玩一夏」住房專案中，原價每晚8,580元的豪華客房，三天兩夜或一次入住2間客房，不限平假日含稅及服務費，雙人入住只要3,098元，再送九華樓、驢子餐廳用餐1,200元餐飲折抵金，加碼再享第三人免費加床。

華泰瑞舍為結合飯店與住家特色的公寓式飯店，整體設計巧具匠心，完整展現都會輕豪宅的氣息，客房內備有完整廚具設備，讓人輕鬆在此構築出豐富的在地旅宿生活。Abundance Room 原價每晚12,100元，「一起玩一夏」住房專案中，三天兩夜或一次入住2間客房，不限平假日含稅及服務費，只要6,198元，並贈送華泰王子大飯店館內九華樓、驢子餐廳用餐1,200元餐飲折抵金，加碼再送旅行盥洗收納袋乙個。

甫於2019年底進行輕改裝的台北設計風格飯店 HOTEL QUOTE Taipei 座落於台北小巨蛋商圈，步行可達南京復興捷運站。飯店內備有24小時開放的 H.Q. LOUNGE，提供各式點心、飲品與當令水果，讓旅客隨時都能在此補充能量。U Room 原價每晚11,500元，「一起玩一夏」專案中，三天兩夜或一次入住2間客房，不限平假日含稅及服務費，雙宿價只要4,698元，並贈送飯店內 333 RESTAURANT & BAR 用餐1,200元餐飲折抵金，更吸引人的是加碼再享12:00提早入住或15:00延遲退房！

於台北忠孝復興站後方的 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，以洗鍊奢華與熱情奔放風格為設計主軸，是 Design Hotels聯盟暨全球最大的Marriott萬豪酒店集團合作夥伴。館內的高級海鮮牛排餐廳TK SEAFOOD ＆ STEAK將頂級牛排與海鮮加入法菜風格元素，滿足老饕挑剔的味蕾；而名列亞洲50大最佳酒吧之一的 EAST END，則是品味都會夜色時光的最佳首選。

即日起至2020年7月31日，「一起玩一夏」住房專案，原價每晚17,250元的都會客房，三天兩夜或一次入住2間客房，雙宿價只要8,398元，再送餐飲折抵金1,800元，加碼再享12:00提早入住或15:00延遲退房！住房可享萬豪會員點數/房晚數或亞洲萬里通里數擇一累計。

(工商 )