高雄市長韓國瑜罷免案通過，網傳罷免時代力量高雄市議員黃捷聲浪，對此，黃捷指出，原以為罷韓之後，高雄可回歸平靜，但遺憾的是將她當箭靶之一，希望不同立場的人要彼此尊重。而黃捷今(9日)也在臉書PO出一項活動，名稱為「選後家內衝突因應【團體諮詢】」，活動內容曝光後，也掀起網友熱議，有人說，「做對的事情，人民就是你的靠山，加油」，但也有人留言「好想看你被罷免」。

黃捷今在臉書寫下，謝謝大家昨(8日)溫暖的關心，「我沒事」，還是要儘快打起精神戮力於公，協助城市回歸正常運作；另外，她也在臉書新增一項活動，內容則是「選後家內衝突因應【團體諮詢】」，許多網友見狀後，紛紛留言表示，「黃捷加油！我支持你！認真好議員」、「做對的事，謝謝妳」、「好險我家沒這個問題」、「議員還安排團體諮詢的服務貼心啊！」

但也有另一派網友留言喊出，「擦口紅去靈堂？去找誰約會啊！噁心」、「你準備要被人家罷免了」、「罷免黃捷」、「再不久妳也要打包好好休息」。

(中時電子報)