歡慶馬拉灣20周年，推出第二人20元及比基尼優惠。（陳淑娥攝）

全台首座水上樂園馬拉灣將開園，推出安心玩水五妙招，防疫又安全。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

馬拉灣採電腦畫自動水質監測，外加兩道人工檢驗。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園渡假區的馬拉灣將13日開園，推出「安心玩水五妙招」，以實聯制、保持水中自由有效餘氯量、環境消毒、社交安全距離、水域安全等，打造安心戲水環境。為歡慶20周年慶，只要穿比基尼或三角泳褲購即可享199元票入園，另外，兩人同行購全票玩馬拉灣或搭摩天輪，第二人只要20元，一連串優惠搶攻解封後人潮。

麗寶樂園渡假區指出，為確保馬拉灣防疫方針能有效保障遊客衛生安全，園區發函詢問衛生福利部疾病管制署針對馬拉灣的防疫建議，疾管署回應指出，目前尚無證據顯示新冠肺炎會透過戶外水域遊憩設施池水傳播，並建議池水與周遭環境依規定維護加強消毒、保持社交安全距離、監測水質餘氯含量、執行實聯制、保持空氣流通等措施以加強園區防疫。

麗寶樂園渡假區表示，依照疾管署針對馬拉灣的防疫建議，園區推出安心玩水5妙招，包括1.入園實聯制：遊客入園前量體溫、噴酒精，並留下相關聯絡資料，如有後續疫情調查需求，可即時匡列人員並通知相關接觸者。2.自由有效餘氯量合格：電腦全自動監測水質、添加氯液，控制水中含氯量與酸鹼值，搭配維修人員每日人工檢測、救生員各設施每兩小時檢測一次，電腦＋人工多重把關，確認水質合乎市府衛生局規定自由有效餘氯量保持在0.5~3.0ppm之標準。

3.環境消毒：置物櫃、更衣室定期消毒、遊客用餐完畢即消毒桌椅、定期噴灑防疫殺菌＋病媒蚊用藥，定點放置酒精供遊客使用。4.社交安全距離：保持排隊距離，漂漂河、阿酋彎以泳圈限制下場人數、鯊魚浪板滑道內最多5人減少至3人，置物櫃採跳號式租借，減少半數桌椅，以拉開遊客使用間距。5.水域安全：各設施定點安排救生人員，清涼戲水最安全。

馬拉灣除自主推出防疫措施，台中市府8日也至麗寶樂園舉辦109年上半年度觀光遊樂業-麗寶樂園、水上樂園營業前安全檢查，分別有都發、消防、環保、衛生、法制局消保官等相關局處人員，到場進行開園前檢察，確保開園後的旅遊安全。

麗寶樂園渡假區指出，為歡慶馬拉灣20周年，今年將有一系列的特殊活動與票價優惠，13日至30日止，兩人同行玩馬拉灣或搭摩天輪，第二人只要20元，需搭配一人於現場票亭購買全票；還有每年的經典活動比基尼月優惠，凡中午12點前穿著比基尼或三角泳褲購票入園，即享199元票價，邀請各地民眾一起來感受最清涼好玩的「馬拉20 cool浪慶典」。

(中時 )