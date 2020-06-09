美式賣場好市多除了產品多元，同時也提供多樣化的服務，深受民眾喜愛。但9日有網友貼出好市多的公告，相片沖洗部7月15日起將停止服務。消息一出，讓不少人都感嘆「關掉好可惜啊」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一個公告，上面寫著「沖洗部停止收件公告，自2020年7月15日起，相片沖洗部將停止現場及線上收件服務」，而之前的訂單需要在8月15日前至賣場取件。

好市多7／15起停止照片沖洗服務。（摘自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》）

沒想到，貼文一出，引來網友熱烈討論，不少人都紛紛哀號，希望好市多能繼續這項服務，「在那裡沖洗很便宜！我也很喜歡在那裡沖洗」、「因該是沖洗照片的人比較少了」、「關掉好可惜啊....」、「應該是生意不好」。

好市多已經證實此項消息，受到市場萎縮、數位化的影響，全台13間分店的相片沖洗部提供服務至7月14日，7月15日起不再收件。

(中時電子報)