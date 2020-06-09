取自蔡英文臉書

防疫管制鬆綁，蔡英文總統今晚赴基隆吃小吃丶拚觀光買氣。她也在臉書呼籲大家到處走走看看，多消費。並強調振興三倍券7月15日上路，要大家「到處買、到處吃、到處逛」，加強振興的力道，讓台灣的經濟可以更快恢復活力。

蔡英文今晚在臉書貼出基隆廟口的美食連結，邀民眾「防疫新生活開始！一起來台灣頭基隆走走！」

她說，以前就很喜歡自己來基隆逛逛，這幾年基隆更是脫胎換骨、煥然一新。今天她跟基隆市長林右昌、交通部長林佳龍一起來到基隆廟口夜市，「蚵仔煎、營養三明治、酒釀湯圓、愛玉冰一次滿足！」

7月1日開始，交通部也將推出「安心旅遊國旅補助方案」，蔡英文強調，自由行有補助、團體行程有補助，離島行程還加碼補助！我們的目的很簡單，就是希望大家到處走走看看，鼓勵大家消費。

至於振興三倍券也會在7月15日正式上路，她說，到時候大家就可以到處買、到處吃、到處逛，加強振興的力道，讓台灣的經濟可以更快恢復活力。還標註「防疫有成振興加乘」。

(中時 )