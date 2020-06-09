在這輪新冠肺炎疫情中受衝擊最為直接的零售行業，正在加速復甦。國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕9日發布的《2020年亞太區零售租戶調查-中國內地》顯示，大陸整體消費市場有望在一年內恢復至疫情爆發前水準，租戶擴張意願在亞太主要市場中排名第二。

世邦魏理仕研究部自4月28日到5月21日啟動亞太區零售租戶調查，覆蓋商品零售和體驗消費中的主力型態。調查結果顯示，來自大陸的受訪者中逾8成預期其銷售有望在12個月內恢復至疫情爆發前的水準，而預期年內可恢復的受訪者占比約為40％；67％的大陸受訪者在因疫情閉店後的3個內已恢復營業，是亞太地區最為樂觀的市場。

世邦魏理仕中國區研究部主管謝晨表示，隨著疫情的逐步緩解和各地商務、商業活動的持續恢復，大陸全國的購物中心客流也逐步回暖，尤其是第二季以來各城市推出消費促銷活動進一步提升了客流，大陸零售市場復甦節奏已略領先於亞太區其他市場，預計整個消費市場有望在明年年中基本恢復。

調查也指出，疫情期間，越來越多的零售商轉向數位化行銷管道以維持其業務。有27％的零售商表示疫情的爆發促使線上銷售成為企業核心業務，該趨勢在時尚及服裝行業較為明顯。

儘管疫情加速了品牌實體店網路的整合並加大線上零售的投入，仍有13％的大陸受訪者計畫在年內增設更多實體門店，該比例在亞太區主要國家和地區中排名第二，僅次於印度。

(旺報 )