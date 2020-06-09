「台塑企業暨財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會」9日舉辦端午節低收入戶關懷活動，發放1287戶低收入戶每戶3000元禮金，以及抗菌清潔禮盒1組，總金額達420餘萬元，藉此與弱勢家庭歡慶佳節、加強防疫。

台塑企業長年關懷雲林沿海低收入戶，由於在歷次關懷活動中，發現低收入戶以年長者居多，今年又遇上新冠肺炎疫情，因此特別贈送台塑生醫所生產的噴霧清潔產品，其純天然成分兼具抗菌、抗病毒功效，可以有效幫助老人家加強防疫。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰9日帶領台塑涉外人員，前往麥寮鄉低收入戶家中，將禮金與禮品逐一送至鄉親手中。橋頭村長許欽煌表示受贈戶都很感謝台塑企業發放3000元禮金及禮品，讓他們能夠在端午佳節買一些應景物資，為全家帶來佳節的氣氛。

陳文仰表示，台塑企業自2011年開辦低收入戶關懷活動迄今，已有3萬1086戶次受惠，累計捐贈金額達9545萬元，希望藉此讓低收入戶家庭感受社會的溫暖，未來亦將多方面照顧鄉親、持續守護地方，讓廠鄉共榮共存。

(中時 )