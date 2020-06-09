瑞士費德勒、西班牙納達爾及塞爾維亞喬柯維奇是當今男子職業網球三大天王，三人幾乎包辦了這個世代的四大賽男單冠軍，雖然他們會老，得面臨像奧地利提姆這樣的年輕好手崛起，但提姆認為，現在的新生代好手想要追上男網三巨頭的腳步真的很難實現。

提姆最近上了一個ATP網球廣播節目，被問到在球賽停擺前，已經有能力對抗三大天王，對於自己和他們的差距有什麼看法，提姆這麼說：「像我們這樣新一代好手能給三位前輩製造威脅是很重要的，不過就數據和冠軍數來看，他們真的領先太多，感覺我很難追上他們的成就。」

儘管現在要趕上費德勒、納達爾及喬柯維奇在四大賽奪冠的驚人紀錄，但提姆已經展現有機會中斷三大天王壟斷四大賽冠軍的局面，他是少數新生代好手中，可以在三巨頭還沒退休就數次打進到四大賽決賽的人，例如2018年、2019年法國網球公開賽及今年澳洲網球公開賽，提姆都晉級到決賽，兩次法網冠亞軍戰他都不敵「紅土之王」納達爾，澳網則是在擁有兩盤領先下，被喬帥逆轉奪冠，或許下次提姆不會重蹈覆轍，透過更嚴格的訓練，希望在8月網球恢復比賽後，成為撼動三巨頭的人。

(中時 )