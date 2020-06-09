睽違27年，國際大導王家衛製作的武俠經典電影《東邪西毒：終極版》與《射鵰英雄傳之東成西就》，2部片原班人馬製作卻風格迥異，將在19日一同重返大銀幕，給觀眾一次滿滿的視覺饗宴。該片由張國榮、梁家輝、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、楊采妮、張學友、張曼玉主演，不過由於王家衛「先拍後剪輯」的製作方式，最終王祖賢在《東邪西毒》片尾只有少量鏡頭，在《東邪西毒：終極版》更被全部刪去。

《東邪西毒：終極版》在2008年由王家衛將電影重新剪輯推出，他表示：「我告訴自己，不讓過去的經驗影響重新看待這部電影的眼光，我只是單純地想要呈現這部電影15年前應該有的樣子，而它最後呈現出的所有美好與缺陷，我都一樣珍惜。」他透露：「通常我的電影都是一邊拍一邊修改故事的結局與走向，」導演王家衛說：「但《東邪西毒》與我曾經創作過的電影有很大的不同。觀眾在拍攝之初就已經知道這些主角們的結局，這讓我無法更動他們的故事線，也讓整部電影與我自己都充滿了宿命感。」

「東邪」黃藥師由梁家輝飾演。（catchplay提供）

《東邪西毒》是導演王家衛在看完小說之後，以「西毒」歐陽鋒（張國榮 飾）與「東邪」黃藥師（梁家輝 飾）成名前的人生發展出全新故事，「會選擇這兩個角色是因為他們的個性截然不同，可以說是全然兩個極端。我試著把這部電影從傳統武俠電影類型中抽離，也不把劇中的角色塑造成英雄，我希望把他們當作跟你我一樣的普通人，並揣摩他們成為英雄前的那段生命歷程。」回首整部電影的拍攝過程，導演始終記得劇中源自於佛經的幾句台詞，他也決定用這些話作為電影序幕：「旗未動，風也未動，是人的心自己在動。」

《東邪西毒》除了張國榮與梁家輝之外，梁朝偉飾演盲劍客，張學友飾演「北丐」洪七，林青霞飾演慕容燕與慕容嫣，劉嘉玲飾演桃花，楊采妮飾演孤女，以杳無人煙的沙漠為故事起點，敘述將自己孤絕於塵世之外的歐陽鋒，獨自生活在大漠之中，他以為人仲介殺手謀生，失去愛情的他變得冷酷無情，日復一日，每一個出現在身邊的朋友、甚至敵人，都讓他漸漸清醒並且理解，原來他心中那些無法癒合的傷口，始終都來自於孤獨。電影於19日在台重映。

(中時 )