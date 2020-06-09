3D列印打造獨特的「順時鐘」。（楊冠威提供／陳淑芬台中傳真）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，成為防疫「超級王牌」，「順時中」更成為防疫重要方向。台中市3D列印業者楊冠威發揮創意打造獨特的「順時鐘」，拍照PO上網路臉書，讓網友眼睛為之一亮。楊冠威是陳時中的粉絲，他大讚陳時中「防疫工作真處理得很棒」，民眾防疫分分秒秒都要「順時中」。

楊冠威表示，日前受客戶委託製作客製化時鐘，他看到媒體報導防疫當紅的陳時中，全省走透透振興經濟受各界歡迎，他靈機一動將壓克力板以雷射切割成方形，再以3D列印出陳時中照片成為鐘面，留下固定針孔，裝妥現購機芯零件及分、秒、時針，組裝打造成獨特的「順時鐘」。

「陳時中是我的偶像！」楊冠威說，他突有發奇想，基於好玩的心情做成一個「順時鐘」樣品，約花20分鐘至30分鐘就可以做好，他與網路好友分享成果，不少網友驚艷不已打探要購買。

楊冠威表示，根據習俗鐘不能送人，他也不知道該如何賣？尤其，可能涉及版權及肖像權等問題，所以，沒想到量化銷售。楊冠威表示，如果衛福部等單位有宣傳需求，他願意以「順時鐘」來做公益活動。

(中時 )