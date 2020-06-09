因新冠肺炎疫情無法返台繼續學業的陸港澳僑等境外生，今天(9日)寄了一封陳情信給陸委會主委陳明通和副主委邱垂正，盼陸委會能協助陸生等境外生中所有的應屆畢業生先行返台，完成學業。但陸委會收到電子郵件後，繼續把皮球踢給教育部，稱教育部才是主管機關。

陸委會今天傍晚提出2點回應稱，政府很關心受疫情影響而未能返台的境外學生所面臨的就學與生活問題，然而目前國際上「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情仍然嚴峻，各國皆以邊境管制為防疫之必要作為，政府對於陸港澳生的各項管理措施，是基於整體防疫考量的不得已作法。

此外，陸委會表示，「有關同學們所提的訴求和建議方案，本會已轉達主管機關教育部納入參考。」陸委會稱，後續相關機關將持續密切觀察國際疫情狀況及台灣整體防疫能量，隨時進行評估並作妥適的安排，本會亦將會同主管機關教育部研議相關配套作為，以兼顧整體防疫需求與境外生的就學權益。

在陳情信中，陸生針對許多台灣方面關切的議題，例如：「放誰進來？怎麼放？一次放多少？」提出不少務實的建議方案，但陸委會沒有針對陸生的方案加以回應，只是再次跳針：「各項管理措施，是基於整體防疫考量的不得已作法。」

陸生提出，「畢業生面臨入台證到期、租房合約到期、暑修／答辯搶救畢業、行李和貼身物品整理、離校手續辦理、未來的工作銜接等一系列問題，時間上非常緊迫。」

應屆畢業的陸生對上述問題急得像熱鍋上的螞蟻，因為大陸今年的大學畢業生達874萬人，比去年多出40萬人，創下歷史新高。但因為疫情緣故，許多企業釋出的空缺大幅減少，在僧多粥少的情況下，令社會新鮮人不只是「找工作」，而是「搶工作」。

但陸委會對此視若無睹，並沒有將心比心把陸生的憂慮當一回事來處理，只是事不關己、雲淡風輕的說，「本會亦將會同主管機關教育部研議相關配套作為」，讓人質疑陸委會「保障境外生就學權益」的誠意。

(中時 )