大冠鳩造型室外籃球場。（新北市體育處提供）

結合山林地景的瑞芳運動公園今正式啟用，解封新生活，戶外運動為新型態安全生活模式首選，新北市長侯友宜一早來到瑞芳運動公園，與瑞芳國中學生一起上體育課，來場3對3投籃對抗賽。整個園區結合山林地形規劃，與自然環境交融設計的大冠鷲展翅造型天幕球場，豐富多元的共融遊具及成人體健設施，滿足所有年齡層運動需求。

侯友宜表示，瑞芳運動公園是瑞芳區首座大型全齡共融式公園，也是新北市公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫完工的第21處公園，順應自然地形、融入原有地景設置山林步道，並規劃親子共融式遊具、成人體健設施，而運動天幕籃球場更是周邊學校運動場的延伸，不管是學生上體育課、辦理地區型或校際籃球賽都是非常適合的選擇。

新北市去年推出新運動品牌「新北運動聚點」，以健身中心、國民運動中心及運動天幕為品牌主軸，預計4年啟用34處，今天瑞芳運動公園啟用，這周五第15座五股國民運動中心將啟用試營運，年底還有新店國民運動中心。後防疫時代，運動增強抵抗力，新北市將持續打造全齡化運動城市。

體育處表示，瑞芳運動公園位於瑞芳區員山子路及蛇子形路交叉路口，占地面積1萬3,830平方公尺，全區環園步道採融合自然地景，呼應原有山勢地形設計，運動天幕的設計以當地自然美學瑞芳地區特有「大冠鷲」為發想，圓弧造型象徵展開的雙翅，守護山林，也照顧來休閒運動遊憩的人們。

瑞芳運動公園啟用後，成為東北角區域最新景點，民眾到九份、金瓜石旅遊時，多了安排行程的新選擇，另外公園前有瑞侯自行車道及淡蘭古道，可串聯成適合親子同樂的低碳運動旅遊路線，相關新北市體育活動資訊可至【新北運動聚點】粉絲團查詢。

(中時 )