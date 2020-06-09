在3、4月因新冠肺炎造成全球金融市場秩序混亂，並連帶扭曲獲利表現後，第一金控5月繳出相對穩定的18.4394億元盈餘，月減率16.4％，且所有子公司延續其獲利。

第一金全年累計前5月的稅後淨利為69.86億元，年減率13.5％，累計每股稅後盈餘(EPS)為0.56元。年衰退幅度持續縮小。

第一銀行因金融市場依舊震盪，致單月金融交易利得降至11.5158億元，月減率38.1％，也讓5月稅後盈餘下跌至16.9989 億元，月減率15.4％。

儘管5月淨利收仍較4月成長，達22.7575億元，月增率1.9％，惟台美調降市場利率所帶來之衝擊亦逐漸顯現。手續費收入則受惠於財富管理收入增加而提升至6.3630億元，月增率14.2％。呆帳提存降低至5.56億元，致淨提存同步降至3.16億元。累計前5月的稅後盈餘為70.2601億元，年減率11.8％。

(工商 )