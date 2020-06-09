韓國自製的KF-X戰機發展又邁進了一步，他們剛剛收到通用電氣(General Electric ,GE)提供的第一台F414渦輪發動機，這是KF-X的動力來源，如今韓國可以更確實的設計戰機的細節。

防衛世界(Defense News)報導，通用電氣表示，已在5月向韓國航太工業公司(KAI)交付了第一具的F414-GE-400K發動機，這正是韓國開發的下一代戰機KF-X的心臟。該公司表示「 GE非常高興能在KF-X發展計劃中，幫助立下這座重要里程碑....到目前為止，我們在該計劃上的成功，反映了GE為韓國空軍的軍機多種發動機的悠久歷史。」

GE的F414發動機應用在美國F/A-18E、瑞典JAS-39E和印度Tejas LCA戰機(圖/GE公司)

細數韓國空軍歷代的戰機，還真的是以GE的發動機為主，比如韓國空軍使用的F-5E/F猛虎2式戰機(Tiger II)，發動機採用GE的J-85；F-4 幽靈2式戰機( Phantom II)，發動機採用GE的J-79；即使是F-15K 與F-16，韓國空軍採用的發動機也是GE的F110系列，甚至韓國自製的教練/輕型戰機K-50，也是GE提供的F404。

KAI設計的KF-X ，是一種中型、雙發動機的5代戰機，因為他們需要的是一種中尺寸的大推力發動機，放眼國際航空發動機行業，大約只有俄羅斯克里莫夫、英國勞斯萊斯，以及美國GE能夠提供，其中又以GE的F414性能最好。因此KAI於2016年5月，選擇F414-GE-400K發動機，做為KF-X的動力也是預料之事。

F414發動機還為波音F/A-18E/F超級大黃蜂(SuperHornet)、薩博JAS 39E / F 獅鷲戰機(Gripen)和印度的光輝戰機Mark 2提供動力。

KAI預計在到2021年，生產和6台KF-X原型機，並於2022年首飛，如果測試順利，戰機開發將在2026年完成。

至於KF-X的航電偵測系統，由於美國認為相關技術太過機密而不願意提供，因此韓國選擇與以色列合作開發，韓國的研發商是LIG Nex1和韓華公司(Hanwha)，以色列的合作夥伴是埃爾比特系統(Elbit Systems)，這家以色列公司於2月初宣布價值4300萬美元的合約，將共同開有源電子掃描陣列雷達(AESA)，與地形跟踪/避讓系統。

目前韓國比較苦惱的是合作者太少，原本印尼在2010年簽署加入計劃，同意支付20％的開發成本，並取得數量較少的戰機。然而，印尼一直無法按期支待開發金，據《韓國先驅報》 5月下旬報導，截至4月，印尼已欠款4.15億美元，沒達成合作標準。

(中時電子報)